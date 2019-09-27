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Hamas'tan gazetecilere "İsrail'in suçlarını belgeleyin" çağrısı

- Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistinli gazetecilere "İsrail'in işlediği suçları belgelemeleri" çağrısı yaptı

Genel 27.09.2019, 16:23
Hamas'tan gazetecilere

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistinli gazetecilere "İsrail'in işlediği suçları belgelemeleri ve Filistin halkına yönelik baskılara daha fazla yoğunlaşmaları" çağrısında bulundu.

Hayye, Filistinli Gazetecilerle Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in baskı ve engellerine rağmen gazeteciler, suç ve terör gerçeğinin aktarılması için yaşam ve özgürlüklerini tehlikeye atarak çalışıyor. İsrail'in her türlü engellemelerine karşı Filistinli gazeteciler gerçekleri göstermekten vazgeçmiyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli gazetecilere "İsrail'in işlediği suçları belgelemeleri ve Filistin halkına yönelik baskılara daha fazla yoğunlaşmaları" çağrısında bulunan Hayye, medyanın "işgalci İsrail'in işlediği suçların ortaya çıkarılmasında en önemli güç" olduğunu vurguladı.

Gazze'de 30 Mart 2018'den bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında şu ana kadar İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 2 gazetecinin öldüğü, 360 gazetecinin ise açılan ateş veya gaz bombaları nedeniyle yaralandığı belirtiliyor.



#gazze #Hamas #israil
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