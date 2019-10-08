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Harekat için tüm hazırlıklar tamam!

Milli Savunma Bakanlığı, bölgenin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulmasının zaruri solduğunu açıkladı.

Genel 08.10.2019, 01:37 08.10.2019, 01:56
Harekat için tüm hazırlıklar tamam!
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulması zaruridir." ifadesi kullanıldı.


Söz konusu paylaşımda, TSK'nin Türkiye sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyeceği vurgulanarak, harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.
 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Milli Savunma Bakanlığı #türk silahlı kuvvetleri
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