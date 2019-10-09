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Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi.

Genel 09.10.2019, 16:55 09.10.2019, 17:17
Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Barış Pınarı Harekatı #Diyanet İşleri Başkanlığı
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