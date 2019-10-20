Harekata verilen arada 3’üncü gün

Barış Pınarı Harekatına verilen 120 saatlik arada bugün 3’üncü gün.Türkiye, istihbarat İHA’larıyla bölgeyi anlık takibe aldı. Sınır hattı 7/24 izleniyor.TSK ve Suriye Milli Ordusu ise, ABD’nin bir oldubitti ile rejim ve Rusya’ya bıraktığı Münbiç sınırında Türkiye’den gelecek harekât emrini bekliyor.Operasyonda Tel Abyad’ta PKK/YPG’li teröristler tarafından açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından, ABD ile 17 Ekim’de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı’na rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 20 taciz gerçekleştirildiği bildirildi.Öte yandan harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’ta ise halk evine dönmeye başladı. Suriye Milli ordusuna destek veren çocuklar da bayrak açarak slogan attı.Bölgede başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.ABD’ye verilen 5 günlük süre, salı günü saat 22:00 itibarıyla sona erecek. Her şey yolunda giderse terör örgütünden arınmış olan bölgede saha temizliğine başlanacak.Teröristlerin açtıkları tüneller, çukurlar kapatılacak. Türkiye’ye karşı yapılan toprak yığınlar yerlebir edilecek. Saha temizliğinin ardından bölge sivil yaşama uygun hale getirilecek.(İHA)