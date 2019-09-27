Harput Kalesi'nde 2019 kazı sezonu bitti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Urartu Krallığı tarafından yapılan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlerden izleri barındıran Harput Kalesi'nde 2019 yılı kazı sezonu tamamlandı.

Harput Kalesi'ndeki kazı bu yıl Sarayönü olarak adlandırılan bölüm ile 5 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışma ile sona erdi. Tarihi yerleşim alanlarının ortaya çıkarıldığı, 4 bin 800 civarında objenin bulunduğu arkeolojik çalışmalar, atölye çalışmaları ile devam edecek.

Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, yaptığı açıklamada, bu yıl kazı çalışmalarında daha çok ortaya çıkarılan tarihi yerleşim alanlarındaki mevcut duvarların ve mimari yapıların korunmasına yönelik konservasyon çalışması yürüttüklerini belirtti. Taş düşmelerinin yaşandığı bölümlerde gerekli korumaları sağladıklarını ifade eden Aytaç, şöyle konuştu:

"Bu sezon 4 bin 800 civarında insan elinden çıkmış, çoğunluğu amorf olmak üzere buluntu elde edildi. Bunların içerisinde etütlük, müzelik ve envanterlik örneklerimiz de bulunmakta. En çok da seramik, çanak, çömlek ve mutfak eşyaları bulundu. Bunların dışında metal ok uçları, bazı kemik objeler, düğmeler, askeri üniformaların apoletleri, cam bilezik örnekleri ve bakır sikkeler ortaya çıkarıldı."

Aytaç, saray bölümünün iki katlı olduğunun geçen yıl tespit edildiğini dile getirerek "Diğer mekanlara da inildi. Zemine kadar indiğimizde doğal kütleden batı yönünde surların oturduğu alan da tespit edilmiş oldu. Elde ettiğimiz bilgileri bilim dünyasına aktarmak, sonra bunları belgesellere dönüştürmek ve kazı çalışması tamamlanan bölümleri restore ederek turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Harput'un dünyadaki bilinirliğini arttıracağız"

"Harput 2018 yılında UNESCO yedek listesine alınmıştı, yeni sezonda asıl listeye alınması için çalışmalarımıza yeniden hız vereceğiz." ifadesini kullanan Aytaç, bu kapsamda 25 kişilik uzman ekiple çalışmaları aralıksız sürdüklerini dile getirdi.

Yeni sezona kadar atölye çalışmalarının devam edeceğine işaret eden Aytaç, "Bu konuda bir alan yönetimi kurmaya gayret göstereceğiz. Böylece Harput'un dünyadaki bilinirliğini artırmaya çalışacağız. Elazığ'ın markası olan Harput bir kültür havzasını ifade ediyor ve bunun merkezini de kalemiz oluşturmakta. Kaleyle ilgili restorasyon projeleri ve bunların önümüzdeki yıl uygulanmasına gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Aytaç, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Harput Kalesi'nin gelecek yıllarda ziyaretçilerden daha fazla ilgi göreceğine inandıklarını kaydetti.