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Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.
Genel 19.09.2019, 09:46 19.09.2019, 10:07
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.
Taşınma sürecinin ardından kışlanın İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi. Ancak o günden bugüne kışlada herhangi bir çalışma yapılmadı. Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi. Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan drone ile görüntülendi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç - Alper Suat Tutaşı/İHA)
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