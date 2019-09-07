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Hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da, hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın...
Genel 07.09.2019, 15:48
ANTALYA (AA) - Antalya'da, hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın 13 bin lirasının çalınması üzerine çalışma yaptı.
Burdur'da gözaltına alınan Emrah G, Antalya'ya getirildi.
Farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığını itiraf ettiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği hakimlikçe tutuklandı.
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