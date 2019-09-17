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Hastane inşaatının deposunda yangın
İZMİR (AA) - İzmir'ide, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Genel 17.09.2019, 00:18 17.09.2019, 10:08
İZMİR (AA) - İzmir'ide, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında boya ve benzeri malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İnşaat alanındaki özel güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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