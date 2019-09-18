Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir hasta tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı
BURSA (AA) - Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı.
Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen M.D. (18), Genel Diş Polikliniğinde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi.
Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi ile aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.
M.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı.
Olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gören'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli M.D. ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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