Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden yakınlarının yardımı ile kaçan cezaevi firarisi, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya çalıştığı otomobilde vurulan firari, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü hastanede yeniden yakalandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden yakınlarının yardımı ile kaçan cezaevi firarisi, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya çalıştığı otomobilde vurulan firari, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü hastanede yeniden yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası kararı ile 22 farklı suçtan yakalama emri olan Manisa E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari Serdar Katipoğlu'nu (31) Eski Manisa Yolu üzerinde yakaladı.
Polisten kaçan Katipoğlu, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü Manisa'daki hastanede yakalandı.
Polis, Katipoğlu'nun kaçırılmasına yardım eden kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.
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