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"Hastanelerimizde sıkıntı söz konusu değil"

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silivri Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu - Fahrettin Koca: - "Depremin ardından hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Sağlık hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir"

Genel 27.09.2019, 22:42
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İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da dün yaşanan depremin hastanelerde herhangi bir sıkıntıya yol açmadığını belirterek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silivri Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerinden bilgi alan Koca, servisteki hastaları ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmet Akif Ersoy Hastanemiz ile Silivri Devlet Hastanemizde incelemelerde bulunarak hastalarımızın ve hastanelerimizin durumu hakkında bilgi aldık. Depremin ardından hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Sağlık hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

#hastane #SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca #ziyaret
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