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Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Genel 03.10.2019, 11:23 03.10.2019, 11:42
Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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HATAY (AA) - Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Fatma Çolak'ın kullandığı traktör, Yayladağı ilçesi Çayır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Traktördeki 4 yaşındaki Emirhan Çolak hayatını kaybetti, annesi Fatma Çolak yaralandı.

Yaralı Çolak, Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğun cenazesi ise Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#hatay #kaza #traktör
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