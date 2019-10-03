Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit 7 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu iki uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.