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Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı. Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis, 51 MK...

Genel 02.10.2019, 14:42 02.10.2019, 14:48
Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis, 51 MK 010 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 10 Suriyeli uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi, araç sürücüsü Suriye uyruklu Ahmed Z. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#hatay #göçmen
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