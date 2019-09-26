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Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırı...

Genel 26.09.2019, 12:50
Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.

#göçmen #hatay #yakalama
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