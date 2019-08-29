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Hatay'da kamyonetin freninin patlaması

- İskenderun'da freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı - Kazanın ardından tek yönlü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürüyor

Genel 28.08.2019, 22:13
Hatay'da kamyonetin freninin patlaması

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.

İskenderun-Belen kara yolu İskenderun Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan Caner A. kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyonet, 8 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile diğer araçlardaki 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tek yönlü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


#belen #freni patladı #hatay #kamyonet #kaza
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