Hatay’da komandoların geçişine Türk bayraklı destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderdiği personel taşıyıcıların geçişi sırasında bir grup vatandaş ile öğrenciler, yol kenarında Türk bayraklarıyla destek verdi.

Hatay’ın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando sevkıyatı sürüyor. Çeşitli birliklerden Hatay’a zırhlı araçlarla gelen çok sayıda komando, yoğun güvenlik önlemleri altında kente girdi. Komandoların Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçtiği sırada bir grup vatandaş ve öğrenciler, yol kenarında ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)