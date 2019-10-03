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Hatay'da zırhlı araç devrildi: 7 yaralı

- Belen'de jandarmaya ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı

Genel 03.10.2019, 13:11
Hatay'da zırhlı araç devrildi: 7 yaralı
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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



#hatay #jandarma #kaza #zırhlı araç
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