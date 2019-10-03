Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi

GAZİANTEP (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in Gaziantep'teki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve askeri yetkililer, şehit Dinç'in merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'ndeki evine giderek, oğullarının şehadet haberini verdi.

Haberi duyan Dinç'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi. Şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı ve sokağa taziye çadırı kuruldu.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.