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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen özel hareket polisi Ali Uçar (23) memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Genel 25.08.2019, 14:23
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen özel hareket polisi Ali Uçar (23) memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı tekbirler ve ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde şehitliğe götürüldü. Şehidin naaşı Antakya Şehitliğine defnedildi.
Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.(Mehmet Bayrak/İHA)
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