Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
- 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşma yarına ertelendi
İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.
Duruşmada söz alan sanıklar, kovuşturma aşamasında verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini, haklarında ceza talep edilen savcılık mütalaasına katılmadıklarını söyledi.
Sanıklardan Hasan Gülser, olay tarihinde yüzbaşı olarak görev yaptığını ve hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek, "Askerlere karşı 'Beklenen gün geldi.' şeklinde bir konuşma yapmadım. Emirlere ve yönergeye uygun davrandım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.
Bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarında haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini isterken, tutuklu sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.
Duruşmaya yarın mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam edilecek.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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