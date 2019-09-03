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Havadan trafik denetimlerinde 80 bin 144 kural ihlali belirlendi

- Emniyet ve jandarma birimlerince, helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde 80 bin 144 kural ihlali tespit edildi - Denetimler sonucu, sürücülere ve araç plakalarına cezai işlem uygulandı

Genel 03.09.2019, 16:07
Havadan trafik denetimlerinde 80 bin 144 kural ihlali belirlendi

ANKARA (AA) - Emniyet ve jandarma birimlerince, 8 ay boyunca helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, 80 bin 144 kural ihlali tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "düzenin ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için" Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimleri yapıldı.

Açıklamada, helikopterlerle 8 aylık süreçte yapılan denetimlerde bin 272 saat uçuş yapılarak 8 bin 296 kural ihlali tespit edildiği belirtildi.

Ekiplerin drone ile yaptıkları 12 bin 911 uçuşta ise 71 bin 848 trafik kural ihlali belirlendi.

Denetimler sonucu sürücülere ve araç plakalarına cezai işlem uygulandı.

Havadan yapılan kontrollerle otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek" gibi ihlallerin önlenmesi amaçlandı.

Bu arada vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik karadan ve havadan yapılan trafik denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.



#ceza #denetim #drone #Emniyet Genel Müdürlüğü #helikopter #Jandarma Genel Komutanlığı #trafik
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