Son Dakika
Fuat Oktay Kimdir?
Cem Adrian Kimdir?
İstanbul'da 3 bin 864 bekçi görev yapıyor
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir evden 4 cenaze çıktı
“Şartlı ceza indirimi ikinci yargı paketinde olabilir“

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Kavaktepe Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi...

Genel 26.09.2019, 12:55
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
banner63

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Kavaktepe Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yavru kediyi havalandırma boşluğundan kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiyeciler, yarım saatlik operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yavru kedi, sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

#havalandırma boşluğu #itfaiye #ordu #Ünye #yavru kedi
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@