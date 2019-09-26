Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Kavaktepe Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi...
Genel 26.09.2019, 12:55
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Kavaktepe Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiyeciler, yarım saatlik operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Yavru kedi, sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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