Havuzlu villasını 85 köpeğe açtı
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde daha fazla hayvana bakabilmek için satın aldığı havuzlu villasını dizayn eden Aylin Yıldız Schwarz, bakımını üstlendiği, aralarında engellilerin de olduğu 85 köpekle, büyük bir özveriyle ilgileniyor - Hayvansever Aylin Yıldız Schwarz: - "Onlar için 24 saat hizmete hazırım. Sokakta bulduğum köpekleri düzenli olarak veteriner kontrolünden geçiriyorum" - "Kin ve nefret duyguları yok. Bunun için kendimi tamamen hayvanlara adadım. Hayatım son bulduktan sonra çiftliğimi ve villamı hayvanlara miras bırakacağım"
MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yalısını, daha fazla hayvana bakmak için satarak Ortaca ilçesine yerleşen Aylin Yıldız Schwarz, satın aldığı havuzlu villada 85 köpeğe anne şefkatiyle bakıyor.
Almanya'da anestezi uzmanlığından emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen 63 yaşındaki Aylin Yıldız Schwarz, 19 yıl önce Bodrum'da satın aldığı yalıya yerleşti.
Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklere yalısında bakmaya başlayan Schwarz, çevredekilerin şikayeti ile daha fazla hayvana bakmak için yalısını satarak Ortaca'da havuzu da bulunan bir villa aldı.
Bodrum'da baktığı 60 köpeğini de yanına alarak yeni villasına taşınan Schwarz, buradan bulduğu köpeklerle aralarında engellilerin de olduğu 85 köpeğe bakmaya başladı. Köpekler için mobilya takımı, televizyon alan Schwarz, engelli köpeklere havuzda terapi uyguluyor.
- Hayvanları sözleşme karşılığı sahiplendiriyor
Schwarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin hepsinin beslenme ve temizlik ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını, sağlıklarıyla ilgilendiğini söyledi.
Güvenebileceği aileler bulduğu zaman hayvanları sahiplendirdiğini ifade eden Schwarz, sahiplenenler köpeklere bakamadıklarında, geri almak şartıyla sözleşme yaptığını vurguladı.
Sokaklarda hediye olarak alındıktan sonra terk edilmiş çok sayıda köpek bulunduğuna dikkati çeken Schwarz, "Bana 'Yalnız sıkılmıyor musun?' diye soruyorlar. Benim 85 nüfuslu bir ailem var ve onlar için 24 saat hizmete hazırım. Sokakta bulduğum köpekleri düzenli olarak veteriner kontrolden geçiriyorum. Revirde minimum 3 hafta kaldıktan sonra ev ortamına tekrar alıyorum." diye konuştu.
- Çiftliğini ve villasını hayvanlara miras bırakacak
Sokaklarda, çöplüklerde, ormanlarda aç kalan ve ölen köpekleri görünce çok üzüldüğünü vurgulayan Schwarz, villanın havuzunu tamamen terapi amaçlı dizayn ettirdiğini bildirdi.
Hayvanlarla ilgilenmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Schwarz, şunları kaydetti:
"Ayakta durup hayvanı tutmam gerektiğinden suyun derinliği ona göre ayarlandı. Felç gibi rahatsızlığı bulunan köpekler kontrolüm altında her iki günde bir yarım saat yüzüyor. Hayvanları zavallı ve çaresiz görüyorum. Hayvanlar yapılan en kötü işkenceden sonra bile sahibine kuyruk sallıyor. Kin ve nefret duyguları yok. Bunun için kendimi tamamen hayvanlara adadım. Hayatım son bulduktan sonra çiftliğimi ve villamı hayvanlara miras bırakacağım."