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Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

Genel 03.10.2019, 13:38 03.10.2019, 14:37
Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi
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ANKARA (AA) - Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi.

Gezginci aracın ana görevinin Ryugu'nun çekim gücünün incelenmesi olduğu ifade edildi.

Hayabusa2, Ryugu'ya geçen yıl eylül ayında iki gezginci araç bırakmıştı.

Hayabusa2'nin çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#gezginci araç #Hayabusa2 #japonya #Ryugu
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