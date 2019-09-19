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’Hayalet Köy’ havadan görüntülendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan ’hayalet köy’ olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy’ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Genel 19.09.2019, 09:37
’Hayalet Köy’ havadan görüntülendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan ’hayalet köy’ olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy’ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor. Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu. Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.

Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmamış. Kayaköy’de yaklaşık 500 hane bulunuyor. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
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