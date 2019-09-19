Son Dakika
’Hayalet Köy’ havadan görüntülendi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan ’hayalet köy’ olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy’ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.
Genel 19.09.2019, 09:37
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan ’hayalet köy’ olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy’ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.
Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmamış. Kayaköy’de yaklaşık 500 hane bulunuyor. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor.(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:27
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız