"Hayvan hakları konusunda uluslararası bir yasal düzenleme oluşturulmalı"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Vegan Derneği Türkiye Kurucu Başkanı Ebru Arıman, hayvanların, sahipli-sahipsiz, evcil hayvan, çiftlik ya da yaban hayvanı şeklinde ayrılmaması gerektiğini belirterek, "Hayvan hakları konusunda ülkeler arasındaki yasal farklılıkları ortadan kaldıracak uluslararası genel bir yasal düzenleme oluşturulmalı. Hayvana şiddet her yerde aynı derecede suç sayılmalı." dedi.

Arıman, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Hayvanları Koruma Günü"nün ifadesinin yanlış bir kullanım olduğunu, çünkü hayvanların korunmaya değil, haklarının tanınmasına ihtiyaçları bulunduğunu belirten Arıman, hayvanların haklarının 1 günle sınırlandırılamayacağını, 4 Ekim'in bu hakların bir kez daha hatırlanacağı, hatırlatılacağı ve üzerinde düşünülen bir farkındalık günü olduğunu anlattı.

Hayvan hakları konusunda Türkiye'nin çok geride olduğunu dile getiren Arıman, şöyle devam etti:

"Biz evcil hayvanların şartlarını tartışaduralım şu an Hollanda Hayvan İşleri Konseyi, tarımsal alanda mücadele edilen fare, meşe kurdu ve çeşitli böcek türleri konusunda çalışmalar yapıyor. Konseyin raporuna göre, ekosistemde önemli bir yere sahip olan bu hayvanlar, kuş ve memeli türleri için gıda işlevi görürken bitkilerin üremesinde de önemli bir rol üstleniyor ve 'haşere' olarak adlandırılan bu canlılara yönelik kontrolün 'hayvan dostu' haline dönüştürülmesi gerek. Çünkü konseye göre, tarım ilacı ve kimyasal gübre kullanımı doğadaki canlıların yaşam kalitesine zarar veriyor. Doğanın düzenini doğaya bırakmak, bir nevi, insan müdahalesini sınırlamak."

Ebru Arıman, hayvan hakları kanununda hayvanlar aleyhine ciddi hak ihlalleri ve boşluklar bulunduğunu dile getirerek, hayvan haklarının evrensel olduğunu, bir türe, yöreye, gruba, coğrafyaya göre derecelendirilemeyeceğini vurguladı.

- "Cezalar caydırıcı olmalı"

Hayvanlara yönelik suçlarda cezaların caydırıcı olması, paraya çevrilememesi, şiddet uygulayan insanların sadece hayvanlar için değil, herkes için risk oluşturduğunun unutulmaması gerektiğini aktaran Arıman, şunları kaydetti:

"Hayvanlar, sahipli-sahipsiz, evcil hayvan, çiftlik ya da yaban hayvanı şeklinde ayrılmamalıdır. Tüm hayvanlar aynı derecede acı çeker ve hepsi yaşamak ister. Hayvan hakları konusunda ülkeler arasındaki yasal farklılıkları ortadan kaldıracak uluslararası genel bir yasal düzenleme oluşturulmalı. Hayvana şiddet her yerde aynı derecede suç sayılmalı. En önemlisi, hayvanlar ülkelerin malı statüsünden çıkarılarak dünya canlıları olarak nitelendirilecek bir düzenleme içine gidilmeli. Aksi takdirde ülkelerin bu konudaki yaklaşımları, inisiyatifleri ve öncelikleri hayvanların yaşam hakkı üzerinde belirleyici rol oynamaya devam edecek. Kozmetik hayvan deneylerinin kaldırılması yönünde başlattığımız bir çalışmanın sonunda olumlu netice aldık. Şu anda Türkiye'de de kozmetik ürünler hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Şimdi fayton atları için ayrı bir çalışmamız var. Hayvan hakları konusundaki en büyük hak mücadelemiz veganlık üzerinden yürüyor. Çünkü veganlığı seçerek ve bu konuda farkındalık çalışmaları yaparak birçok hayvanın yaşam hakkına dokunuyoruz, iz bırakıyoruz."

Ebru Arıman, hayvan hak ve özgürlükleri konusunda yapılacak en temel eylemin eğitim olduğuna dikkati çekerek, bu doğrultuda, derneğe bağlı TVD Vegan Akademi'nin üniversiteler başta olmak üzere çeşitli toplumsal alanlarda ücretsiz farkındalık eğitimleri verdiğini anlattı.

Bu konuda Avrupa'dan da destek aldıklarını ifade eden Arıman, "Bu yıl 2019 Ekim ayından itibaren 6 aylık dilimde 48 üniversiteye konuk olacağız, Türkiye'yi dolaşacağız. Bilenin bilmeyene karşı sorumlulukları var. İletişim, empati, farkındalık ve sorumluluk geliştirmenin yegane yolu insanları eğitmekten, doğru bilgiyi paylaşmaktan geçiyor. Hayvan hakları konusunda topyekun duyarlılığı ifade eden veganlık kavramı sadece bir beslenme şekli değil temelinde türler arası eşitlik, adalet, özgürlük ve küresel barış gibi son derece hakkaniyetli ve barışçıl idealleri barındıran bir yaşam biçimidir. Hayvanların hangi tür olursa olsun kötü muamele gördüğü bir sistem dünya barışını da tehdit etmektedir." diye konuştu.