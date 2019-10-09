"Hayvan ısırıklarında ilk yardım ve kuduz" semineri
İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, kuduz konusunda farkındalığı artırmak ve hastalıkla ile bilgi vermek amacıyla seminer düzenledi. Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre velilere, "Hayvan Isırıklarında ilk yardım ve kuduz"...
İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, kuduz konusunda farkındalığı artırmak ve hastalıkla ile bilgi vermek amacıyla seminer düzenledi.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre velilere, "Hayvan Isırıklarında ilk yardım ve kuduz" konusunda seminer verildi.
Koca Yusuf Bilgi Evi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan doktor Hüseyin Budak, kuduzun ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu ve bu yüzden dünyada her yıl 59 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
- Kuduzun insana bulaşmasının en büyük nedeni kuduz köpekler
Hastalığın hayvanın ısırması, tırmalaması, salyanın çatlak deriye, göz, ağız ve burna temasıyla bulaştığını anlatan Budak, "Köpek, kedi, keçi, at, eşek, inek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yabani hayvanlar kuduza yakalanabilir. İnsana bulaşmasının yüzde 99'unun kaynağı kuduz köpeklerdir. Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği, yutma güçlüğü, sudan korkma, bilinç kaybı, vücutta kasılmalar ve kaygı bozuklukları kuduzun insanlar üzerindeki belirtileridir." diye konuştu.
Aşının hastalığın insanlara bulaşmasının engellenmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Budak, "Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz." dedi.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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