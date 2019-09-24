Son Dakika
İsrail güçleri evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinli aileye saldırdı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK’ya sevk edildi
Skandal FETÖ belgesine Bakanlıktan soruşturma
Suriye’deki göçmenlerin trajedisi kamerada
Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya’dan ülkesine gönderildi
Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu
İstanbul’da deprem paniği
Hava harekatıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
Yeni Malatyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hazine arazisindeki yapıya “satılık“ tabelası asmışlar

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kaçak yapılara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alandaki Hazine arazisine kurulan ve üzerine "satılık" ilanı asılan yapının da aralarında olduğu 13 bina yıkıldı.

Genel 24.09.2019, 15:49 24.09.2019, 16:16
Hazine arazisindeki yapıya “satılık“ tabelası asmışlar
banner63

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kaçak yapılara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alandaki Hazine arazisine kurulan ve üzerine "satılık" ilanı asılan yapının da aralarında olduğu 13 bina yıkıldı.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, kentin akciğerleri konumundaki ormanlık alanda kaçak yapılaşmaya yönelik drone destekli çalışma yürüttü.

Kırıklar ve Doğancılar mahallelerinde çekilen hava fotoğraflarından 50 dönümlük ormanlık alanda 13 kaçak yapının bulunduğunu tespit eden ekipler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Ormanlık alan içinde bulunan, İmar Barışı kapsamında yer almayan ve villa, çiftlik evi ve gecekondu tipinde yapılan 13 binanın yanı sıra arazilerin çevrildiği tel örgüler de bölgeden temizlendi.

Öte yandan yıkımı yapılan bir binanın üzerindeki "satılık" tabelası dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden kişinin tel örgüyle çevrili 2 bin 800 metrekarelik Hazine arazisi ve üzerindeki yapıyı 400 bin liraya satmak istediği belirlendi.

- "Suça ortak olmayın"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yıkıma ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeşil alanların fırsatçılar tarafından talan edilmesini engellemek için seferberlik ilan ettiklerini, bugün yıkım yapılan alanda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışması yürüteceğini belirtti.

Ormanlık bölgelerde gayrimenkul satın almak isteyenlerin konuyla ilgili duyarlı olmasını isteyen Kılıç, "Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın, suça ortak olmayın." açıklamasını yaptı.

#Hazine arazisi #kaçak yapı #ormanlık alan #yıkım
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@