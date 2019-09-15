Flaş HaberBakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti
Son Dakika
HDP'li milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.
Genel 14.09.2019, 20:33 15.09.2019, 00:00
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.
Konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
18°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|5
|8. Trabzonspor
|3
|5
|9. Ankaragücü
|3
|5
|10. Antalyaspor
|4
|5
|11. Beşiktaş
|4
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|4
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Sevilla
|3
|7
|5. Real Sociedad
|4
|7
|6. Levante
|4
|6
|7. Villarreal
|4
|5
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Deportivo Alaves
|3
|5
|10. Barcelona
|3
|4
|11. Granada
|3
|4
|12. Valencia
|3
|4
|13. Celta de Vigo
|3
|4
|14. Real Valladolid
|3
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız