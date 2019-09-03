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HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için oturma eylemi başlattı

- Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı - Annenin oturma eylemine aile bireyleri de destek veriyor

Genel 03.09.2019, 08:45 03.09.2019, 10:47
HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için oturma eylemi başlattı
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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya'nın (17), 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

- Hacire anne örnek oldu

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

#diyarbakır #hdp #Oturma eylemi
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