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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 15’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 15’e yükseldi.

Genel 08.09.2019, 15:35
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 15’e yükseldi
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Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 15’e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 6’ncı gününde 15’e yükseldi. Eyleme yeni katılan Ayten Elhaman, 2 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman’ın geri getirilmesini ve çocuğuna kavuşarak askere yolcu etmek istediğini söyledi. Anne Elhaman, "Oğlum 2 yıldır kayıp. 19 yaşında gitti, şu anda 21 yaşında, bulunmasını istiyorum. 21 yaşında bulunsun askere gitsin istiyorum. Benim annem 5 oğlunu askere yolladı, ben de yollamak ve asker yolu beklemek istiyorum. Oğlumun siyasiyle alakası yoktu, sabah işe yolculadım gelmedi. Oğlumun mesleği fırıncıydı, sabah işe gönderdim, 2 yıldır gelmedi. Arkadaşları nerede olduğunu bilmiyor, keşke biri nerede olduğunu söylese koşar giderdim. Siyasiyle bir alakamız yoktu, eğer biri onu zorla yollamışsa bilmiyorum" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)
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