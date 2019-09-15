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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 33’e yükseldi
HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13’üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33’e yükseldi.
Genel 15.09.2019, 10:52
HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13’üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33’e yükseldi.
Coşkun, evlat nöbetindeki ailelerle selamlaştıktan sonra oğlunun fotoğrafını tutarak oturma eylemine başladı.(Murat Başal/İHA)
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