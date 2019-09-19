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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 42’ye yükseldi

Evlat nöbeti tutan annelerin HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 17’nci gününde de sürüyor. Hacire Akar ile başlayan evlat nöbetindeki aile sayısı 42’ye yükseldi.

Genel 19.09.2019, 10:50 19.09.2019, 11:20
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 42’ye yükseldi
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Evlat nöbeti tutan annelerin HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 17’nci gününde de sürüyor. Hacire Akar ile başlayan evlat nöbetindeki aile sayısı 42’ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 17’nci gününde 42’ye yükseldi. Muş’tan gelen acılı baba Halit Altun, oğlu Muhsin Altun’un üniversite okuduğu sırada Kobani’ye Kaçırıldığını söyledi. Altın, “Oğlum Muhsin Altun, Malatya İnönü Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okuyordu. 2014’te Kurban Bayramı’na gelmesini bekliyorduk, belgesini alıp gelecekti ama aldığımız haber çocuğumuzun kayıp olduğuydu. Onun aynı evde kaldığı arkadaşlarından telefon bilgisi aldım, sorduğumda oğlumun eve gitmediğini söylediler, bende nasıl ev arkadaşısınız bilmiyorsunuz dedim. Gitmediğim, aramadığım yer kalmadı, neticede oğlumun Kobani’ye katıldığını duyduk. Benim bir oğlum da asker, hem asker babası hem diğer çocuğumu da dağa götürmüşler. Ben devletimden destek bekliyorum, bir an önce çocuğumun getirilmesi, sağ salim teslim edilmesini istiyorum. HDP’ye de sesleniyorum, benim çocuğumu bir an önce bana getirsinler, yoksa onlar da ne olacağını biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti, vatan, bayrak hepimizindir” dedi.

(Murat Başal/İHA)

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