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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 42’ye yükseldi
Evlat nöbeti tutan annelerin HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 17’nci gününde de sürüyor. Hacire Akar ile başlayan evlat nöbetindeki aile sayısı 42’ye yükseldi.
Genel 19.09.2019, 10:50 19.09.2019, 11:20
Evlat nöbeti tutan annelerin HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 17’nci gününde de sürüyor. Hacire Akar ile başlayan evlat nöbetindeki aile sayısı 42’ye yükseldi.
(Murat Başal/İHA)
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