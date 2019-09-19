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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 43’e yükseldi
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatarak evlat nöbeti tutan aile sayısı 43’e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızının 10 gün önce öldüğü haberini alan fakat cenazesi gönderilmediği için kızının öldüğüne inanmayan Yıldız Ballı, ölü ya da diri evladını istediğini belirterek oturma eylemine katıldı.
Genel 19.09.2019, 11:56 19.09.2019, 12:22
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatarak evlat nöbeti tutan aile sayısı 43’e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızının 10 gün önce öldüğü haberini alan fakat cenazesi gönderilmediği için kızının öldüğüne inanmayan Yıldız Ballı, ölü ya da diri evladını istediğini belirterek oturma eylemine katıldı.
(Murat Başal/İHA)
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