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HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artıyor
HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı her geçen gün çığ gibi artmaya devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını savunan ve HDP önünde 16 gündür eylem yapan aile sayısı 41’e yükseldi.
Genel 18.09.2019, 15:49 18.09.2019, 16:43
HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı her geçen gün çığ gibi artmaya devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını savunan ve HDP önünde 16 gündür eylem yapan aile sayısı 41’e yükseldi.
Anne Sungur, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemi başlattı.
(Sedat Irmak/İHA)
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