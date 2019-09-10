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HDP önünde Türk bayrağı açıldı

Diyarbakır’da eylem yapan ailelere destek için Trabzon’dan gelen Abdullah Özer isimli vatandaş, çocukları dağa kaçırılan Rauf Biçer ve Şevket Altıntaş ile birlikte eylem yaptıkları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Türk bayrağı açtı.

Genel 10.09.2019, 12:17
HDP önünde Türk bayrağı açıldı

Diyarbakır’da eylem yapan ailelere destek için Trabzon’dan gelen Abdullah Özer isimli vatandaş, çocukları dağa kaçırılan Rauf Biçer ve Şevket Altıntaş ile birlikte eylem yaptıkları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Türk bayrağı açtı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek olmak için Trabzon’dan gelen Abdullah Özer, çocuğu dağa kaçırılan Rauf Biçer ve Şevket Altıntaş ile birlikte parti binası önünde dev Türk bayrağı açtı.

Özer Türk bayrağının hiçbir zaman propaganda aleti olmadığını söyledi. Özer, “Ben Türk bayrağının her yerde açılması kanaatindeyim, Türk bayrağını propaganda olarak niteleyenlere karşıyım. Türk bayrağı Türkiye topraklarının her yerinde dalgalandırılmalı. Ben bunu daha önce yaşadım, Tunceli Pülümür Vadisi’nde gezerken, 2017’de Pülümür Kaymakamı ’Buralara Türk bayrağı asma, provoke etme milleti’ dedi. Türk bayrağı hiçbir zaman propaganda aleti aleti değildir. Bu bayrak bizim şehitlerimizin örtüsüdür. Kanun çıkacaksa çıkartsın HDP siyasi partiyse il binası önünde Türk bayrağı olması gerekir. Türk bayrağı bizim kefenimizdir, bunu da Türkiye topraklarında dalgalandırmak için biz ölümüne mücadele ediyoruz" dedi.

(İHA)
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