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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 42’nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 42’nci gününe girdi.

Genel 14.10.2019, 14:02 14.10.2019, 14:50
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 42’nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 42’nci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 42’nci gününde de devam ediyor. 2015’te kızı Songül Akkuş’un terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını kaydeden anne Fatma Akkuş, 5 yıldır kızını aradığını söyledi. Kızına ve yanındaki kişilere teslim olmaları çağrısında bulunan acılı anne Akkuş, "Bu onların son çırpınışları kızım. Beni görüyor ve duyuyor isen kaç kurtul kendine bu son çırpınışınız. Kaçın devlete teslim olun bu son şansınız. Kızım seni bekliyorum. Devletten sana zarar gelmez, adalete teslim ol" dedi.

(SI-YRT-AŞ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#hdp #Aile #evlat #nöbet #diyarbakır
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