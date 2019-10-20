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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48’inci gününde

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 48’inci günde de devam ediyor.

Genel 20.10.2019, 11:07
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48’inci gününde

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 48’inci günde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 48’inci gününe girdi. Polis memuru olan çocuğu Vedat Kaya’nın teröristlerce kaçırılan baba Şehmus Kaya, çocuklarını alarak büyük bir keyifle eve dönecekleri günü beklediklerini söyledi. Kaya, "Bugün 48’inci gündür buradayız. Burada kalmaya devam edeceğiz. İnşallah çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Bazen yerimizi kapatmak için otobüs getiriyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız. İnşallah bu işi bitireceğiz, bunların yanında kar kalmayacak. İnşallah devletimiz çocuklarımızı kurtarır, buradan büyük bir keyifle evimize gideriz" dedi.

(Murat Başal/İHA)
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