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HDP önündeki ailelerin oturma eylemine TİHEK’ten destek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Genel 12.09.2019, 18:50
HDP önündeki ailelerin oturma eylemine TİHEK’ten destek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde oturma eylemine TİHEK’ten destek geldi. TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, TİHEK Kurul Üyesi Dilek Ertük ve beraberindeki heyet Diyarbakır’da HDP il binasında evlat nöbeti tutan annelerle bir araya geldi. TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, annelerin çağrısına kulak verdiklerini söyledi. Başkan Arslan, "Bölgenin insanlarına ve annelerin feryadına nasıl icabet ederiz, babalara nasıl destek oluruz? Bu çağrı burada kalmamalı, bizde o çağrıya icabet ederek buraya geldik, inşallah bunun devamı gelir halkımıza, milletimize ve tüm insanlığa örnek olacak bir sonuç olur diye de düşünüyorum. Bu çağrıya tüm halkımızın cevap vermesini ve destek vermesini bekliyorum" dedi.

"BEN EVLADIMA İSTEDİĞİM ZAMAN SARILIP UYUYABİLİYORUM, ALLAH ONLARI DA EVLATLARINA KAVUŞTURSUN"

TİHEK Kurul Üyesi ve aynı zamanda bir anne ve Türkiye’nin ilk ve tek görme engelli diplomatı olan Dilek Ertük, kendisi istediği zaman çocuklarına sarılabildiğini annelerinde çocuklarına kavuşmasını diledi. Ertük, “Kalbim dualarım ve desteklerim, onlarla. Ben evladıma istediğim zaman sarılıp uyuyabiliyorum, Allah onları da evlatlarına kavuştursun. Öncelikle terörün, insan haklarının her alanında büyük ihlale, büyük zarara vesile ve sebep olduğu işte ortada, terör insanların başta en temel ve en kutsal, hakkı olan yaşam hakkını ve eğitim hakkını ihlal ediyor. Bu gençler okuyacaktı, eğitim alacaktı. Burada en çok anneler yaralandı, zaten savaşlar, göç, terör olur anneler ağlar, onlarla birlikteyiz onlara desteğiz. Artık anneler ağlamasın lütfen, çocuk ve gençlerimizi koruyalım, bu ülkeye faydalı birer birey olmalarını dilerim” diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)
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