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HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50’ye yükseldi
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 30’ncu gününde 50’ye yükseldi.
Genel 02.10.2019, 12:58 02.10.2019, 13:14
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 30’ncu gününde 50’ye yükseldi.
Anne Melike Akdoğan gazetecilere açıklama yaptıktan sonra, HDP il binası önündeki eyleme katıldı.
(Sedat Irmak/İHA)
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