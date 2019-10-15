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HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi

HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 55’e yükseldi.

Genel 15.10.2019, 13:39 15.10.2019, 14:46
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 55’e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 43’üncü gününde de devam ederken, aile sayısı da 55’e yükseldi. Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek, eylemdeki ailelerle bir süre görüştü. Kaya, ailelerle görüştükten sonra oturma eylemine katıldı.

"KIZIM OKULU ÇOK SEVİYORDU, ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU"

Kızının kayıp olduğunu kendisine okul yetkililerinin bildirdiğini ve ardından polise başvuru yaptığı sırada ise Çiğdem’in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını öğrendiğini anlatan baba Yasin Kaya, "Okuduğu okulun yetkilileri telefon açıp, kızımın iki gündür gelmediğini söyledi. Böylelikle kaybolduğunu öğrendim. Okula gittim, yoktu. Emniyete gidip, bildirdim. Bana, ’kızın dağa kaçırılmış’ denildi. Çocuğumu götüren kişi yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Hep HDP yapıyor, ben çocuğumu okula gönderdim onlar kaçırdı. Benim ailem tertemiz bir ailedir, benim kızım masumdu. Kızım okulu çok seviyordu, öğretmen olmak istiyordu. Ben okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı. Bugüne kadar hiçbir haber alamadım kızımdan. Sanki yer yarıldı kızım içine girdi. Ölü mü sağ mı, nerededir bilmiyorum. Benim kızım okulda arkadaşı ile birlikte götürüldü, arkadaşı 20 gün içerisinde geri geldi fakat benim kızım yok" dedi.

Boğazı düğümlenerek kızına seslenen acılı baba Kaya, "Kızım beni duyuyorsan kaç gel, ben seni yine okutacağım. Gel devlete sığın, devlet sana bir şey yapmaz. Devlet anadır, babadır. Sen çocuktun gittin, seni kandırdılar. Gel ne olursun gel, devlet sana bir şey yapmaz, seni yine okutacağız, korkma gel. Ben senin babanım dediğimi yap ve terörden kaç gel. Eğer beni izliyor ve görüyor isen kaç gel, kapım sana açık gel" diye seslendi.

(SI-YRT-AŞ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#evlat #Aile #Oturma eylemi #diyarbakır #hdp
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