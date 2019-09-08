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HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasına giren bir kişinin ’Satılmış’ sözü ortamı gerdi. Sinir krizleri geçiren aileler ile tartışan şahıs gözaltına alındı.
Genel 08.09.2019, 13:05
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 6’ncı gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren bir kişi, alilere dönüp ’Satılmış’ diye bağırdı. Bu ifade üzerine aileler sinir krizi geçirerek şahsa tepki gösterdi. Çevik kuvvet ekipleri, S.T.’yi (29) üst aramasından geçirdikten sonra gözaltına aldı.(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)
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