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“Hedefimiz, İran'ın Viyana anlaşmasına riayet etmesini sağlamak“

- Fransa Savunma Bakanı Florence Parly:- "Bizim hedefimiz, İran'ın Viyana anlaşmasına riayet etmesini sağlamak. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz"

Genel 07.09.2019, 18:45 07.09.2019, 18:59
“Hedefimiz, İran'ın Viyana anlaşmasına riayet etmesini sağlamak“

PARİS (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "Bizim hedefimiz, İran'nın Viyana anlaşmasına riayet etmesini sağlamak. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz." dedi.

Parly ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Paris'te görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın Afrika ve Orta Doğu'da terörle mücadeledesinin sürdüğünü belirten Parly, görüşmede Rusya'yı ele aldıklarını söyledi.

Parly, "Bizim hedefimiz, İran'ın Viyana anlaşmasına riayet etmesini sağlamak. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz. Tüm diplomatik çabalar bu çerçevede yapılıyor." diye konuştu.

Rusya ile ilişkilere değinen Parly, "Şartsız yakınlaşarak değil, normal bir çerçevede bir diyalog oluşturmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Parly, Körfez bölgesindeki güvenlik konusunda, ABD ile fikir ayrılığı bulunmadığına vurgu yaptı.

Esper de "İran'ın nükleer anlaşmasını ihlal edeceğini açıklamasına şaşırmadım." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Avrupa kıtasında olumsuz etkisi olduğunu savunan Ester, "Rusya'yı daha normal bir ülke gibi davranmaya zorlayabilirsek çok iyi olur." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, birkaç gün önce nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.

#ABD Savunma Bakanı Mark Esper #Fransa #Fransa Savunma Bakanı Florence Parly
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