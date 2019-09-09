Heniyye'den Yüzyılın Anlaşması'na karşı koymak için

GAZZE (AA) - Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planına karşı koymak için "Filistin ulusal stratejisi" oluşturulması çağrısında bulundu.

Hamas'a ait Filistinli Mülteci İlişkileri Dairesi, "Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Koymak ve Geri Dönüş Hakkını Korumak" isimli bir konferans düzenledi. Konferansa, Filistinli grupların önde gelen isimlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Konferansta yaptığı konuşmada Yüzyılın Anlaşması'na karşı koymak için ulusal bir strateji inşa edilmesi çağrısında bulunan Heniyye, "Strateji, 3 belirleyiciye dayanıyor. Birincisi; içinde bulunduğumuz aşamayı müzakere veya düşman ile barış olarak değil işgalden kurtulma aşaması olarak tanımlamaktır. İkincisi; Filistin'i içeride ortaklık ve dışlamama ilkesi üzerine düzenlemek ve Filistin arenasındaki tüm oluşumları tanımak. Üçüncüsü de var olan tüm imkanlarla işgale karşı direnmek." dedi.

İsmail Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması"nın mülteciler, Kudüs, Batı Şeria'nın kontrolü, yerleşim bölgelerinin yayılması ve Filistin devletinin kurulma imkanının yok edilmesine odaklandığına işaret etti.

Mülteci meselesini Filistin halkının yaşadığı felaketin "tarihi tanığı" olarak nitelendiren Heniyye, bu konunun Filistin halkının kararlılığını ve geri dönüş hakkına bağlılığının kanıtı olan köklü bir mesele olduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına (UNRWA) tahsis edilen yardımları durdurmak ve yardım sunan ülkelere baskı yapmakla başlayarak, Filistinli mülteci meselesini tasfiye etmek için kademeli bir plan uygulamakta olduğunu aktaran İsmail Heniyye, "Mülteci meselesine son verilmesi çerçevesinde Filistin dışına ve mülteci kamplarından Avrupa'ya göçe teşvik etme konusunda yoğun girişimler var." ifadelerini kullandı.

- "Filistinli Bessam Sayih'in ölümünden Tel Aviv sorumlu"

Hamas'ın, Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinlilerle birlikte olduğunu kaydeden Heniyye, Filistin-Lübnan diyaloğunun başarısına hazırlıklı olunması gerektiğini aktardı.

İsmail Heniyye, Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı'nın yeniden inşa edilmesi ve Filistinlilerin Suriye krizi nedeniyle terk ettikleri kampa geri dönmesi çağrısında bulundu.

Heniyye ayrıca, birkaç saat önce İsrail hapishanesinde vefat ettiği duyurulan Filistinli Bessam Sayih'in ölümünden Tel Aviv'in sorumlu olduğunu da söyledi.

- "Yüzyılın Anlaşması'yla mücadelede en kısa yol, ulusal birlik"

Konferansta konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher ise "Bölünmeye son verme ve uzlaşmayı sağlama çabalarına yeniden başlayarak ulusal birliği canlandırmak, Yüzyılın Anlaşması ve haklarımızı hedef alan tasfiye planlarıyla mücadelenin en kısa yoludur." diye konuştu.

Mezher, Filistin davasını hedef alan siyonistlerin hedeflerinin merkezinde mülteci meselesinin yer aldığını belirtti.

- Gösteriler hedefine ulaşıncaya kadar devam edecek

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Başkanı ve İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Bataş da hedeflerine ulaşıncaya ve gasbedilen haklarına kavuşuncaya kadar Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam edeceğini kaydetti.



Bataş, "Önümüzde kurtuluştan başka seçenek yok. Topraklarımıza dönmenin de direnişten ve fedakarlıktan başka yolu yok." şeklinde konuştu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.



Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.