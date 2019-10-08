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"Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz"

- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız"

Genel 08.10.2019, 12:31

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün (ITUC-AP) Genel Kuruluna katıldı.

Arslan, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, tüm dünyada neo-liberal politikaların etkisiyle sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı bir direnç oluştuğuna dikkati çekti.

Yüksek teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonominin emek hareketini zorladığını belirten Arslan, "Bu kuşatmaya karşı emek hareketleri olarak uluslararası dayanışma ve yeni örgütlenme stratejileri ile başa çıkabiliriz. Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız." diye konuştu.

Arslan'a Japonya temaslarında Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile konfederasyonun dış ilişkiler uzmanları eşlik etti.

#Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan #ITUC-AP Genel Kurulu
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