"Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz"
- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız"
ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız." ifadelerini kullandı.
Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün (ITUC-AP) Genel Kuruluna katıldı.
Yüksek teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonominin emek hareketini zorladığını belirten Arslan, "Bu kuşatmaya karşı emek hareketleri olarak uluslararası dayanışma ve yeni örgütlenme stratejileri ile başa çıkabiliriz. Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız." diye konuştu.
Arslan'a Japonya temaslarında Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile konfederasyonun dış ilişkiler uzmanları eşlik etti.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:45
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2