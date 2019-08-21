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’’Hiç camisiz minare olur mu?’’ demeyin!

Aksaray’da camisi yıkılan ancak minaresi hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için bırakılan minare görenleri şaşırtıyor.

Genel 21.08.2019, 20:26
’’Hiç camisiz minare olur mu?’’ demeyin!
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Aksaray’da camisi yıkılan ancak minaresi hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için bırakılan minare görenleri şaşırtıyor.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesi’ndeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapılacağı için taşınarak yıkıldı. Caminin yıkımının ardından minaresi hem görsel, hem de mahallede dört yol ağzı olan ortada makas görevini görmesi için bırakıldı.

Çankaya Mahallesi’nde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken görenleri de şaşırtıyor. Vatandaşlar, ilginç görünümüyle dikkat çeken minareden rahatsızlık duymadıklarını belirtti.

İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1956 yılında yaptırılan bir cami olduğunu ifade ederek, “Bu camimiz Ortaköy’ün camisiydi. 1956 yıllarında yapılan bir camiydi. Şu anda yeni bir cami yapılarak camimizi taşıdılar. Eski camiyi yıktılar ama minaresi ayakta duruyor. Yeni camimiz 150 metre ileriye yapıldı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ur (40) ise yıkılan caminin minaresini görsellik kapsamında yıkmadıklarını dile getirerek, “Bu eski bir cami. Paşalar Camisi diye geçer. Yeni cami yapıldı yan tarafa. Cami yolun ortasında kaldığı için kaldırdılar. Yerine yenisi yapıldı. Ortada da minareyi de yıkmadılar ve görsellik olarak bıraktılar. Minare ortada makas görevini aldı” şeklinde konuştu.

(Yasin Can/İHA)
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