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“Hilal Olsun Türkiye“ kampanyasında kurban etleri yola çıktı

Türk Kızılay'ın Kurban Bayramı'nda yürüttüğü "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında, yurt içinde kesilen kurbanlıkların etlerinden yapılan konservelerin ilk kısmı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 26 kente törenle gönderildi.

Genel 09.10.2019, 14:24 09.10.2019, 14:42
“Hilal Olsun Türkiye“ kampanyasında kurban etleri yola çıktı

İZMİR (AA) - Türk Kızılay'ın Kurban Bayramı'nda yürüttüğü "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında, yurt içinde kesilen kurbanlıkların etlerinden yapılan konservelerin ilk kısmı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 26 kente törenle gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki et entegre tesisinde düzenlenen törene, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanları, yöneticileri ve gönüllüler katıldı.

Altan, et entegre tesisinde incelemelerde bulunurken, sevkiyata hazırlanan konservelerin tırlara yüklenmesine eşlik etti.

Törende konuşan Altan, 2019 yılı kurban kampanyası süresince yurt içi ve yurt dışında 4,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırılacağını söyledi.

Kurban Bayramı süresince çok hummalı çalışmalar yaptıklarını belirten Altan, "Türk Kızılay'ın farklı bir uygulaması var. Yurt içinde kesmiş olduğu kurbanları konserve haline getirip yıl boyunca mağdur ve muhtaç kişilere dağıtıyoruz. Bugün de tesislerde yapımı tamamlanan 96 bin konserveyi 7 bölgeden 26 ilimize gönderiyoruz. Ben en büyük teşekkürü buradan bağışçılarımıza ediyorum. Onların sayesinde milyonlarca ihtiyaç sahibine el uzatma fırsatı bulduk. Kendilerine minnettarız." dedi.

Altan, bu yıl ilk defa 5 ve 10 kilogramlık konserve hazırladıklarını, bunları afet anında aş evlerine ulaştırmak için depolarında bekleteceklerini bildirdi.

Konuşmasının ardından Altan ve törene katılanlar, tırları el sallayarak kentlere uğurladı.

Türk Kızılay'ın, 2019 yılı kurban kampanyasında, toplamda 1 milyon 100 bin adet konserve üretmeyi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan: #Konserve #tır #tören
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