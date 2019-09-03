Hindistan'da 4 katlı bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapımı devam eden 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda Seelampur'da inşaat halindeki 4 katlı binanın dün gece çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çöken binanın enkazı altında en az 5 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Polis, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.