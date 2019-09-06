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Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ahmedabad şehrinin Amraiwadi bölgesinde dün...

Genel 06.09.2019, 16:34 06.09.2019, 17:20
Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ahmedabad şehrinin Amraiwadi bölgesinde dün çöken asırlık üç katlı binanın enkazında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının bu sabah itibarıyla son bulduğunu aktaran yetkililer, enkazdan yaralı halde çıkarılan, aralarında 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.

İtfaiye görevlisi Jayesh Khadia, 1919'da inşa edilen binada mülk sahibi ve akrabalarının yanı sıra iki veya üç kiracı ailenin yaşadığı bilgisini paylaştı.


 

#Ahmedabad #Asırlık bina
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